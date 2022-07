Andrea Petkovic standen Tränen in den Augen, als sie angeschlagen und bitter enttäuscht vom schmucken Center Court am Hamburger Rothenbaum stapfte. Die 34 Jahre alte Vorjahresfinalistin hatte ihre Chancen beim WTA-Turnier in der Hansestadt auf frustrierende Weise eingebüßt.

Petkovic musste im Viertelfinal-Duell mit der Weltranglistenzweiten Anett Kontaveit aus Estland beim Stand von 0:6, 0:2 verletzungsbedingt aufgeben.

Ad

"Es ist zu 90 Prozent eine Adduktorenzerrung", sagte sie später geknickt. Damit sind alle elf deutschen Teilnehmer in den Einzelwettbewerben des kombinierten Herren- und Frauen-Events ausgeschieden.

Tennis Osaka steht ohne Trainer da: Coach gibt Trennung bekannt VOR 16 STUNDEN

Petkovic, die sich nahe der Alster stets wohlfühlt und auch als Turnierbotschafterin auftritt, hätte nur allzu gerne noch weiter gekämpft gegen die enorm aggressive und fast fehlerfrei auftrumpfende Topspielerin. Die einstige Weltranglistenneunte hatte vor der Partie noch einmal betont, dass sie Aufeinandertreffen mit Gegnerinnen aus der absoluten Spitze immer noch besonders reizten und weiter antrieben.

US-Open-Teilnahme wohl nicht in Gefahr

Wo und wann sie sich nun wieder auf dem Platz messen kann, ist noch nicht klar. Ihre Teilnahme an den US Open ab dem 29. August in New York ist wohl nicht in Gefahr, ob es aber für das eingeplante Vorbereitungsturnier Ende Juli in Washington reicht, ist fraglich.

Gegen Kontaveit hielt Petkovic im ersten Satz besser mit, als es das Ergebnis vermuten lässt. Doch Kontaveit, die vom deutschen Trainer Torben Beltz begleitet wird, zeigte auch beeindruckend, weshalb sie zur absoluten Elite gehört.

Als Petkovic dann Ende des ersten Satzes mit vollem Einsatz einem Ball nachjagte, verletzte sie sich. Sie versuchte es noch einmal, musste dann aber doch schwer enttäuscht aufgeben.

(SID)

Erfolgslauf beendet: Thiem scheitert im Viertelfinale - Highlights

US Open Djokovic auf Meldeliste der US Open: Droht das nächste Einreisetheater? VOR 19 STUNDEN