Allerdings ließ Bartys Trainer Craig Tyzzer in einem Interview mit "Australian Associated Press" durchblicken, dass die 25-Jährige "physisch und mental ausgelaugt" sei.

"Sie brauchte einfach eine Pause. Deshalb habe ich ihr geraten, einen Urlaub einzulegen", meinte Tyzzer weiter.

Auch eine Teilnahme an den WTA Finals, die aufgrund der Corona-Pandemie von China nach Mexiko verlegt werden mussten, steht nach Angaben des Coaches noch nicht fest. "Wir haben gerade erst herausgefunden, dass wir in Mexiko auf 1500 Meter über dem Meeresspiegel spielen und sie drucklose Bälle verwenden", erklärte Tyzzer.

Tennis Clijsters gibt Comeback - 20 Jahre nach erstem Grand-Slam Finale VOR 12 STUNDEN

Dies seien Bedingungen, in denen die WTA-Stars "bisher noch nicht gespielt haben, zudem in einem unbekannten Land mit ungewohnter Meereshöhe. Das ist einfach lächerlich."

Saisonende für Ashleigh Barty?

Außerdem wolle Barty die Vorbereitungen auf ihr Heimatturnier, die Australian Open (17. bis 30. Januar), nicht gefährden, so der Trainer. Denn sollte sie in Mexiko spielen, muss die Australierin nach der Rückkehr in ihre Heimat zwei Wochen in Quarantäne.

Die WTA Finals in Guadalajara (10. bis 17. November) könnten daher die Trainingspläne von Barty beeinträchtigen, erklärte Tyzzer. Diese Aussagen klingen, als könnte die Australierin ihre Saison sogar vorzeitig beenden.

Das könnte Dich auch interessieren: Raducanu schon jetzt in der Hall of Fame vertreten

Rublev zieht Zverev auf: Immer noch der Attraktivste?

Tennis Osaka kündigt baldige Rückkehr auf WTA-Tour an VOR 12 STUNDEN