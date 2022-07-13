O. Danilovic gegen A. Kalinskaya | Lausanne
Einzel Frauen | Runde 2 | 14.07.2022 | Tennis Club Stade-Lausanne
Geplant
O. Danilovic
A. Kalinskaya
14/07
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Olga Danilovic - Anna Kalinskaya
Übersicht
OlgaDanilovic
Serbien
- WTA Ranking124
- WTA Punkte522
- Alter21
- Größe-
- Gewicht-
AnnaKalinskaya
Russland
- WTA Ranking73
- WTA Punkte811
- Alter23
- Größe1.75m
- Gewicht-
Statistiken
Direkter Vergleich / Letzte fünf Spiele
1
Siege
1 Spiel
0
Siege
Letzte Spiele
O. Danilovic
A. Kalinskaya
Weitere Spiele
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Tabelle
|Spieler
|Pkt
|1
|8336
|2
|4326
|3
|4190
|4
|4030
|5
|4010