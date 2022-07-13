O. Danilovic gegen A. Kalinskaya | Lausanne
Einzel Frauen | Runde 2 | 14.07.2022 | Tennis Club Stade-Lausanne
Geplant
O. Danilovic
O. Danilovic
A. Kalinskaya
A. Kalinskaya
14/07
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Olga Danilovic - Anna Kalinskaya

Übersicht

Olga-Danilovic-headshot
OlgaDanilovic
Serbien
Serbien
  • WTA Ranking124
  • WTA Punkte522
  • Alter21
  • Größe-
  • Gewicht-
Anna-Kalinskaya-headshot
AnnaKalinskaya
Russland
Russland
  • WTA Ranking73
  • WTA Punkte811
  • Alter23
  • Größe1.75m
  • Gewicht-

Statistiken

Direkter Vergleich / Letzte fünf Spiele
Olga-Danilovic-headshot
OlgaDanilovic
Serbien
Serbien
Anna-Kalinskaya-headshot
AnnaKalinskaya
Russland
Russland
1

Siege

1 Spiel

0

Siege

Letzte Spiele

O. Danilovic

A. Kalinskaya

Weitere Spiele

Einzel Frauen / Runde 2

I. Begu (3)
I. Begu (3)
4
A. Potapova
A. Potapova
1
S. Waltert
S. Waltert
C. Bucsa
C. Bucsa
Beginn: 12:00
P. Martic
P. Martic
E. Andreeva
E. Andreeva
Beginn: 15:30
C. Burel
C. Burel
S. Sorribes (4)
S. Sorribes (4)
Beginn: 17:30
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Tabelle

SpielerPkt
1
I. Swiatek
8336
2
A. Kontaveit
4326
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
4030
5
O. Jabeur
4010

LIVE TENNISSPIEL: Olga Danilovic vs Anna Kalinskaya

WTA Lausanne - 14. Juli 2022

Erleben Sie das WTA Lausanne Tennisspiel zwischen Olga Danilovic und Anna Kalinskaya live bei Eurosport.

Das Spiel beginnt am 14. Juli 2022 um 00:00. Finden Sie aktuelle WTA Lausanne Ergebnisse und Highlights der Spiele in unserer Tennis-Berichterstattung mit News, Interviews, Experten-Analysen und Videos.

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