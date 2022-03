Nach ihrem 3:6, 7:6, 7:6-Auftaktsieg ging die 21 Jahre alte Ukrainerin zu Boden und begann zu weinen. Am Netz umarmten sich Yastremska und Bogdan lange, tauschten warme Worte aus. "Ich habe ihr dafür gratuliert, wie hart sie gekämpft und wie gut sie gespielt hat", verriet die 29 Jahre alte Rumänin im exklusiven Interview mit Eurosport.

"Sie hat geweint und sagte mir, wie schwer es für sie war", so Bogdan. "Ich habe ihr gesagt, dass sie sehr stark war und dass sie es schaffen kann und auch in den nächsten Matches gut spielen wird", verriet sie. Zudem sprach sie Yastremska am Netz Mut wegen der Situation in ihrem Heimatland zu, sagte ihr, sie solle sich "keine Sorgen machen, denn von oben steht ihr jemand bei."

Ad

"Als ich sie am Netz umarmt habe, konnte ich sehen, wie beeindruckt sie von dieser Situation war, und davon, dass sie das Match gewonnen hatte. Ich weiß nicht, wie sehr sie realisiert hatte, dass sie gewonnen hat", erklärte Bogdan.

Tennis Überraschung: Murray kehrt zu Erfolgscoach Lendl zurück VOR 4 STUNDEN

Doch auch die Nummer 101 der Weltrangliste selbst war überwältigt von dem Match gegen die Ukrainerin, die wegen des Krieges in ihrem Heimatland gemeinsam mit ihrer 15 Jahre alten Schwester Ivanna geflohen war . "Ich habe ihr gesagt, dass es für mich auch schwierig war. Ich hatte das Gefühl, diese Emotionen und die ganze Situation mit ihr zu teilen", erklärte Bogdan.

Yastremska exklusiv: "Emotional das schwerste Match meines Lebens"

Bodgan nahm Kontakt zu Yastremska auf

"Ich war von meinen Gefühlen überwältigt", gab Bogdan zu. "Selbst als ich geschrien habe, um mich selbst zu ermutigen, habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe mich vor ihr geschämt, ich habe mich gefühlt, als sei es nicht fair", beschrieb die 29-Jährige.

Schon vor ihrem Match hatten die beiden Spielerinnen Kontakt aufgenommen. "Ich habe ihr eine Nachricht gesendet und sie gefragt, wie es ihr geht", verriet Bogdan gegenüber Eurosport. Yastremska antwortete, dass sie versuchen würde, nach Lyon zu kommen. Allerdings wusste die 21-Jährige zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie Frankreich rechtzeitig erreichen würde.

Am nächsten Tag habe Bogdan den Spielplan erhalten und gesehen, dass sie auf Yastremska treffen würde.

"Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Es tat mir leid, dass ich gegen sie spielen muss. Aber ich sagte zu mir selbst, ich muss stark bleiben. Es ist ein Wettkampf, ein Match", beschrieb Bogdan. Doch in Anbetracht der Umstände um Yastremska erklärte Bogdan: "Ich habe noch nie etwas Ähnliches erlebt."

Bogdan hofft auf Turniersieg von Yastremska

Daher rückte das Ergebnis des Spiels für die 29-Jährige auch in den Hintergrund. "Dieser Moment ist mehr als ein Tennismatch. Es ist etwas zwischen zwei Menschen, zwei Seelen", sagte Bogdan.

Schon am Mittwoch nach der Begegnungen hatte die Rumänin einen emotionalen Post auf Instagram abgesetzt. Daraufhin antwortete Yastremska, "Danke für alles! Ein Tag und ein Moment zum Erinnern", und fügte der Nachricht ein Herz sowie eine rumänische und ukrainische Nationalflagge bei.

"Sie ist 21 Jahre alt. Nur mit einer Tasche zu flüchten, ohne die Eltern oder einen Angehörigen die Familie zurückzulassen, ohne zu wissen, ob man sie jemals wiedersieht - ich habe versucht, mich in sie hineinzuversetzen. Und es hat mich tief beeindruckt", bewunderte Bogdan.

Am Freitagnachmittag zog Yastremska mit einem 6:4, 7:6 (7:3) über die Italienerin Jasmine Paolini in Lyon ins Halbfinale ein. Schon zuvor hatte Bogdan im exklusiven Interview mit Eurosport gesagt: "Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie das Turnier gewinnt. Es wäre ein Moment, den sie in ihrem Leben nicht vergessen würde."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wilander exklusiv: Drei bis sechs Monate Sperre für Zverev wäre richtig

Svitolina mit Tränen in den Augen: "Bin auf einer Mission"

Davis Cup Im Team zurück in die Spur: Davis Cup als Chance für Zverev VOR EINEM TAG