Tennis

Porsche Tennis Grand Prix: Angelique Kerber scheitert trotz Satzführung an Anett Kontaveit - Highlights

Für Angelique Kerber ist der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart schon nach einer Partie wieder beendet. Die Kielerin überzeugt in ihrem Auftaktmatch gegen Anett Kontaveit zwar mit großem Kampf und kann auch den ersten Satz für sich entschieden. Doch in Durchgang zwei und drei behält die Estin die Oberhand und so verliert Kerber 6:4, 4:6, 4:6. Die Highlights der Partie im Video.

00:01:09, vor einer Stunde