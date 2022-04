Tennis

Angelique Kerber wiegelt Karriereende-Spekulationen ab: "Habe immer noch großer Leidenschaft für den Sport"

Angelique Kerber denkt aktuell noch nicht an ein Karriereende. Das machte die 34-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart deutlich. Beim WTA-Turnier im Schwabenland trifft die Kielerin als Weltranglisten-17. zum Auftakt auf Anett Kontaveit. Die Kielerin verrät, wie viel ihr das WTA-Turnier in Stuttgart bedeutet.

00:01:11, vor 43 Minuten