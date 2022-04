Tennis

Porsche Tennis Grand Prix: Nastasja Schunk verlangt Elena Rybakina in Runde eins alles ab - Highlights

Die deutsche Qualifikantin Nastasja Schunk scheitert in der ersten Runde des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an Jelena Rybakina (7:6, 7:5). Die 18-Jährige verlangte der Nummer 19 der Welt alles ab. Die Highlights im Video.

00:00:59, vor einer Stunde