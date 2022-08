Tennis

Belinda Bencic und Iga Swiatek huldigen Tennis-Königin Serena Williams: "Bin dankbar"

Olympiasiegerin Belinda Bencic gewinnt in der zweiten Runde des WTA-Turniers in Toronto gegen Superstar Serena Williams. Für die Schweizerin fühlte sich die Begegnung mit der Tennis-Ikone, die jüngst ihr baldiges Karriereende angekündigt hatte, surreal an. Die Aussagen von Bencic und Iga Swiatek im Video.

00:00:53, vor 28 Minuten