Am 29. August beginnen in New York die US Open, die Osaka 2018 und 2020 gewonnen hatte.

Die 24-Jährige war erst zuletzt beim Turnier in San Jose/Kalifornien nach zweimonatiger Verletzungspause zurückgekehrt.

Davor hatte Osaka seit ihrem Erstrundenaus bei den French Open wegen Schmerzen an der linken Achillessehne keine Partie mehr bestritten.

(SID)

