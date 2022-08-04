A. Kalinskaya gegen K. Kanepi | Washington
Einzel Frauen | Viertelfinale | 05.08.2022 | William H.G. FitzGerald Tennis Center
Geplant
A. Kalinskaya
K. Kanepi (6)
05/08
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Anna Kalinskaya - Kaia Kanepi
Übersicht
AnnaKalinskaya
Russland
- WTA Ranking71
- WTA Punkte828
- Alter23
- Größe1.75m
- Gewicht-
KaiaKanepi
Estland
- WTA Ranking37
- WTA Punkte1317
- Alter37
- Größe1.81m
- Gewicht-
Statistiken
Letzte Spiele
A. Kalinskaya
K. Kanepi
Weitere Spiele
Einzel Frauen / Viertelfinale
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Tabelle
|Spieler
|Pkt
|1
|8396
|2
|4476
|3
|4190
|4
|4030
|5
|4010