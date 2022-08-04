A. Kalinskaya gegen K. Kanepi | Washington
Einzel Frauen | Viertelfinale | 05.08.2022 | William H.G. FitzGerald Tennis Center
Geplant
A. Kalinskaya
A. Kalinskaya
K. Kanepi (6)
K. Kanepi (6)
05/08
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Anna Kalinskaya - Kaia Kanepi

Übersicht

Anna-Kalinskaya-headshot
AnnaKalinskaya
Russland
Russland
  • WTA Ranking71
  • WTA Punkte828
  • Alter23
  • Größe1.75m
  • Gewicht-
Kaia-Kanepi-headshot
KaiaKanepi
Estland
Estland
  • WTA Ranking37
  • WTA Punkte1317
  • Alter37
  • Größe1.81m
  • Gewicht-

Statistiken

Letzte Spiele

A. Kalinskaya

K. Kanepi

Weitere Spiele

Einzel Frauen / Viertelfinale

D. Saville
D. Saville
R. Marino
R. Marino
05/08
05/08
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Tabelle

SpielerPkt
1
I. Swiatek
8396
2
A. Kontaveit
4476
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
4030
5
O. Jabeur
4010

LIVE TENNISSPIEL: Anna Kalinskaya vs Kaia Kanepi

WTA Washington - 5. August 2022

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Das Spiel beginnt am 5. August 2022 um 00:00. Finden Sie aktuelle WTA Washington Ergebnisse und Highlights der Spiele in unserer Tennis-Berichterstattung mit News, Interviews, Experten-Analysen und Videos.

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