Der deutsche Tennis-Profi Yannick Hanfmann ist beim Turnier in Höhr-Grenzhausen seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 28-Jährige siegte am Montag im Finale gegen Dustin Brown in zwei Sätzen mit 4:2, 4:0. Hanfmann war als Nummer 144 der Welt der bestplatzierteste Spieler des ersten Tennis-Turniers seit der Saison-Unterbrechung durch die Corona-Epidemie Anfang März.

Das Turnier im rheinland-pfälzischen Höhr-Grenzhausen war zwar kein offizielles ATP-Turnier, stand aber unter besonderem Fokus der Tennis-Welt, da es das erste Turnier in der Coronakrise war.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge HIER ANHÖREN!

Tennis "Erscheint mir schwierig": Thiem glaubt nicht an Saison-Fortsetzung in 2020 VOR 3 STUNDEN

Der Deutsche Tennis-Bund hatte das Turnier unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen in der Gemeinde in der Nähe von Koblenz durchführen können, nachdem in Rheinland-Pfalz das Tennis spielen wieder erlaubt worden war. Zu den Auflagen gehörte unter anderem, dass während der Partien nur die beiden Spieler und der Schiedsrichter den Platz betreten durften.

Play Icon WATCH Eiskalt im Finale: Hanfmann schlägt Brown und sichert sich Turniersieg 00:02:09

Die Spiele wurden live von "TennisTV" im Internet übertragen. Das Turnier war mit rund 25.000 Dollar dotiert. Neben dem Sieger-Preisgeld durfte sich Hanfmann auch noch über eine ganz besondere Trophäe freuen: Der Karlsruher erhielt spaßeshalber eine Toilettenpapierrolle und einen Tennisball mit einer Nummer 1.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit diesem Trick bremst Trainer Moya Nadals Trainingseifer

Play Icon WATCH Da muss der Schläger dran glauben: Brown verliert Match und Nerven 00:01:10

Tennis Fognini gesteht: "Da habe ich geweint wie ein Baby" VOR 8 STUNDEN