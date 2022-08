Trotzdem blieben die Gastgeber mit ihrer Bilanz von nur einem Titel und drei weiteren Medaillen hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Schlagfertig war der in Nürtigen geborene Sohn chinesischer Ex-Nationalspieler auch nach seinem Finalsieg. "Wenn ich bei einer Heim-EM Timo Boll aus dem Turnier werfe, musste ich ja schon fast auch den Titel holen. Ehrlicherweise kann ich es aber auch noch gar nicht fassen."

Von einer Zäsur mochte Vizepräsidentin Heike Ahlert (Schleswig) beim Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) zwar nicht sprechen, konstatierte aber verschobene Kräfteverhältnisse. "Die jungen Wilden sind da." Geradezu symbolisch waren die Erfolge von Qiu gegen den 41 Jahre alten Boll (4:0) und von Mittelham im Halbfinale gegen die 39 Jahre alte Vorjahres-Zweite Shan Xiaona (Berlin/4:1).

Boll: "Ich denke nicht daran aufzuhören"

Für Boll aber ist ein Schlussstrich unter seine imponierende Laufbahn weiter kein Thema: "Ich denke überhaupt nicht daran aufzuhören."

Die Zuschauerrolle für Boll und den nur acht Jahre jüngeren Weggefährten Ovtcharov in den beiden Schlussrunden von München hatte Seltenheitswert: Seit Boll 2005 in Aarhus das Einzel-Podest verpasste hatte, stand bei allen nachfolgenden EM-Turnieren bis München wenigstens einer der beiden Topspieler auf dem Podium. Noch vor Jahresfrist hatten Boll, der in München sogar erstmals seit 2000 vollkommen ohne Medaille blieb, und Ovtcharov bei der EM in Polen das Finale des Königswettbewerbs bestritten.

Tragisch platzten Mittelhams Hoffnungen auf ihren ersten EM-Titel im Einzel : Sichtlich von Problemen an der Schulter ihres rechten Schlagarms gehandikapt, nahm sich die Sportsoldatin aus Willich nach ihrem 0:2-Satzrückstand eine Behandlungspause, kehrte zwar noch einmal in die Box zurück - und gab nach nur vier weiteren Ballwechseln doch von Weinkrämpfen geschüttelt auf.

Schwächstes EM-Ergebnis seit 2015

"Nina ist aufgelöst und am Boden zerstört", berichtete DTTB-Sportdirektor Richard Prause am "ZDF"-Mikrofon: "Wir müssen alle schauen, wie wir das verdauen, denn es tut Nina weh, es tut mir weh und auch dem deutschen Tischtennis insgesamt."

Den Glanz weiterer Medaillen seiner Vorzeigespieler und auch einen Titel durch Mittelham hätte der DTTB ein Jahr nach dem Rekordergebnis bei der EM in Warschau (vier Titel und drei Silbermedaillen) gut brauchen können: Nur ein Titel bedeutet das schwächste EM-Ergebnis seit 2015.

