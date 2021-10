Sabine Winter steuerte einen Punkt zum ersten EM-Triumph der deutschen Frauen seit 2015 bei.

Am Nachmittag hat die Männer-Mannschaft von Coach Jörg Roßkopf die Chance, den doppelten Triumph perfekt zu machen. Das war den Nationalteams des Deutschen Tischtennis-Bundes zuletzt 2013 im österreichischen Schwechat geglückt.

Im Endspiel trifft die DTTB-Auswahl, die bei der EM auf die beiden Aushängeschilder Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov verzichten muss, auf Russland.

Allerdings bewiesen bereits die Frauen, dass auch die zweite deutsche Garde europäische Spitzenklasse verkörpert.

Mittelham trumpft groß auf

Ohne das Tokio-Trio Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xiaona spielte sich vor allem Mittelham in den Mittelpunkt. Die 24-Jährige vom Bundesligisten TTC Eastside Berlin gewann gegen Bernadette Szocs und Elizabeta Samara jeweils 3:2. Zudem setzte sich Winter (Schwabhausen) gegen Samara (3:0) durch, nur Chantal Mantz verlor ihre Partie.

"Ich habe das beste Team und bin ungemein stolz auf meine Mannschaft, dass wir das mit unserer Klasse und einem ganz außergewöhnlichen Teamspirit gewonnen", sagte Boros. Mittelham jubelte: "Es ist einfach unglaublich, dass wir jetzt mit dieser Mannschaft Europameister sind. Wir sind hier mit dem Team angetreten, um das Viertelfinale zu erreichen und dann von Spiel zu Spiel zu schauen."

Mittelham hatte zuletzt beim Europe Top 16 in Thessaloniki ihren bislang größten Einzeltitel gefeiert, in Rumänien bewies sie ihre Führungsqualitäten in der Nationalmannschaft. Auch beim 3:1 im Halbfinale am Samstag gegen Portugal hatte sie beide Partien gewonnen, nur im Gruppenspiel gegen Spanien verlor die deutsche Meisterin ein Match.

"Nach der Nichtnominierung für Position drei bei den Olympischen Spielen war ich eine Zeit in einem Loch", gab Mittelham zu. Diese Phase habe sie mittlerweile überwunden.

(SID)

