Die Außenseiter aus der Karibik waren allerdings noch kein echter Prüfstein, der wartet im Viertelfinale am Sonntag. Dort treffen Franziska/Solja auf die Japaner Jun Mizutani/Mima Ito, ein Mixed von Weltklasseformat. Der Ex-Düsseldorfer Mizutani gewann 2016 in Rio Bronze im Einzel, Ito ist die Nummer zwei der Weltrangliste. Gemeinsam sind sie an Position zwei gesetzt und klare Medaillenkandidaten in der starken japanischen Tischtennismannschaft.

Das Einzelturnier beginnt für die deutschen Spielerinnen und Spieler erst in der 3. Runde am Montag, dann sind auch Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Hameln), Bronzemedaillengewinner von London 2012, im Einsatz.

Bei den Frauen treten Solja und Han Ying (Düsseldorf) für Deutschland an. Sportsoldatin Solja sammelte kurz vor den Spielen mit ihrem ersten EM-Titel Selbstvertrauen für ihre zweite Olympiateilnahme.

