Weil weder Sicherheitspersonal noch Volunteers eingeplant waren, blieb die Halle laut DTTB geschlossen. Die einzige Trainingsmöglichkeit stand im Nakano City General Gymnasium zu Verfügung, das allerdings mit dem Shuttle eine Stunde Fahrtzeit entfernt liegt.

"Unser Trainer-Team hat alle Olympischen Spiele seit 1988 mitgemacht. Eine Hallenschließung hat es noch nie gegeben", sagte Prause.

Ovtcharov spielt ab 20:00 Uhr Ortszeit (13:00 MESZ) um die Bronzemedaille. Der 32-Jährige verzichtete wegen der Hallenschließung auf ein Training am Morgen und fuhr stattdessen früher als gedacht in die Hauptspielhalle. "Das lässt unser ganzes Team hier sehr unzufrieden zurück", so Prause.

(SID)

