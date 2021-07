Zwar lag am Freitagabend noch keine Diagnose vor, doch beim Einzelturnier der Nationalspieler am Samstag wird der Weltranglistenzehnte nicht aufschlagen.

"Bei einem Ausfallschritt ist es mir in die rechte Hüfte gefahren. Ich werde die Stelle intensiv behandeln lassen. Dann gucken wir, wie es ist", sagte Boll zu seinem Schreckmoment.

In Tokio will der EM-Rekordchampion zum sechsten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen.

Der Fahnenträger der deutschen Olympia-Mannschaft von 2016 in Rio de Janeiro gehört in Nippon sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft zu den Medaillenkandidaten.

