Tischtennis

Tischtennis-EM: Dang Qiu verwandelt ersten Matchball und krönt sich zum Europameister - Highlights

Dang Qiu sorgt bei der Tischtennis-EM in München für eine faustdicke Überraschung. Im Finale setzt sich der Deutsche vor 5000 Zuschauern in fünf Sätzen gegen den Slowenen Darko Jogic durch. Die Highlights des Endspiels in der Rudi-Sedlmayer-Halle im Video.

00:01:39, vor 36 Minuten