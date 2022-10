Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) und Vize-Europameisterin Nina Mittelham (Willich/Kyushu) verloren zunächst ihre Einzel. Shan Xiaona (Berlin) verkürzte gegen Lee Ho Ching (3:1), Han glich mit ihrem 3:0 über Zhu Chengzhu zum 2:2 aus. Im Entscheidungsspiel schlug Mittelham dann Minnie Soo Wai Yam 3:1. Damit gelang gleichzeitig die Revanche für die Niederlage bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 im Spiel um Bronze.

"Als ich den Matchball verwandelt habe, habe ich direkt angefangen zu weinen, weil ich so erleichtert war. Es ist wunderschön", sagte Matchwinnerin Mittelham. Sie habe "nicht so viel riskiert und versucht, den Ball im Spiel zu halten. Das hat am Ende zum Erfolg geführt."

In der Runde der letzten Vier geht es am Freitag gegen den Olympia- und WM-Zweiten Japan oder die Slowakei. "Wir werden versuchen, Spaß zu haben, und schauen, was wir tun können", so Mittelham mit Blick auf das Halbfinale: "Wir wollen es genießen, wir wollen unser bestes Tischtennis spielen. Wenn wir nochmal gewinnen, wäre es umso schöner." Die DTTB-Frauen hatten die Gruppenphase ungeschlagen beendet und im Achtelfinale Puerto Rico bezwungen (3:1).

Deutsche Männer schlagen Kroatien

Die Männer um Einzel-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) ließen den Kroaten in ihrem Achtelfinale keine Chance. Benedikt Duda (Bergneustadt) und Qiu holten jeweils 3:0-Siege, Kay Stumper (Düsseldorf) machte durch ein 3:1 gegen Tomislav Pucar alles klar. Im Viertelfinale wartet am Freitag Frankreich.

"Wir haben uns auf eine harte Schlacht vorbereitet, sind aber natürlich trotzdem froh, dass wir relativ klar und deutlich 3:0 gewonnen haben. Das ist auf jeden Fall gut für unsere Vorbereitung auf morgen", sagte Qiu.

"Das wird ein komplett offenes Spiel. Wichtig ist, dass wir aus den Köpfen rausbringen, dass wir das erste Spiel gegen die Franzosen gewonnen haben", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf: "Es fängt bei null an. Die Franzosen sind genauso heiß wie wir." Die DTTB-Mannschaft hatte Frankreich in der Gruppenphase 3:1 geschlagen.

