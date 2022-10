Bereits in der ersten Runde hatte sich Harimoto, der wie Ovtcharov in dieser Saison für den TTC Neu-Ulm in der Champions League spielt, gegen Patrick Franziska (Saarbrücken) ohne Satzverlust durchgesetzt.

"Er hat sehr aggressiv gespielt. Vor allem mit der Vorhand war er sehr stark, mit meinem Aufschlag hat er auch gemacht, was er wollte", sagte Boll: "In der Form ist er schon sehr stark."

Ad

Ovtcharov ist der letzte von ursprünglich sechs deutschen Spielern und Spielerinnen beim Turnier der jeweils 16 Punktbesten der Saison, das mit insgesamt einer Million US-Dollar dotiert ist.

Tischtennis Halbfinal-Thriller: DTTB-Herren kämpfen sich ins WM-Endspiel UPDATE 08/10/2022 UM 07:16 UHR

In der ersten Runde waren neben Franziska auch Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), Nina Mittelham (Berlin) und Ying Han (Tarnobrzeg/Polen) ausgeschieden.

Das könnte Dich auch interessieren: Überraschung bleibt aus: Deutschland unterliegt China im WM-Finale

(SID)

Bittere Tränen statt EM-Gold: Verletzungsdrama um Mittelham

Tischtennis Revanche geglückt: DTTB-Frauen sichern WM-Medaille mit Aufholjagd UPDATE 06/10/2022 UM 07:52 UHR