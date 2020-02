Aufgrund mehrerer Coronafälle: Auftakt der WM-Serie in Abu Dhabi abgesagt

Ein Ausweichtermin wurde zunächst nicht genannt. Der erste Wettbewerb der WM-Serie 2020 ist damit am 18./19. April in Bermuda geplant. In Hamburg machen die Triathleten am 11./12. Juli Station.

