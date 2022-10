Triathlon

Georgia Taylor-Brown dominiert Super League in Toulouse, Laura Lindemann überzeugt

Die Britin Georgia Taylor-Brown holt sich den Sieg in der Triathlon Super League in Toulouse. Rang zwei ging an die US-Amerikanerin Taylor Spivey. Dritte wurde mit Sophie Coldwell eine weitere Britin. Laura Lindemann belegte Rang sieben. Hier gibt es die Highlights des Rennens im Video.

