Triathlet Jan Frodeno hat Fleischfabrikant Clemens Tönnies und die Politik wegen der Massentierhaltung in Deutschland scharf kritisiert und Tönnies-Betrieb als "absolut widerliche Maschinerie" bezeichnet. Der dreimalige Ironman-Weltmeister sagte im Interview mit "FOCUS Online": "Die Politik setzt immer nur das um, was populär ist. Das sieht man auch am Fall Tönnies."

Frodeno fügte hinzu: "Dass dieser Mann zuletzt auch noch Geld von der Politik gefordert hat, um seine absolut widerliche Maschinerie am Leben zu erhalten, finde ich unmöglich."

Der Ex-Aufsichtsratschef des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 Tönnies war zuletzt mit seinem Schlachtbetrieb nach einem Coronaausbruch unter den Mitarbeitern in die Schlagzeilen geraten. Das Unternehmen musste daraufhin die Produktion einstellen. Tönnies forderte vom Land Nordrhein-Westfalen anschließend eine Lohnkostenerstattung für die Zeit der Quarantäne. Mitschuld an dem Ausbruch waren offenbar schlechte Arbeitsbedingungen.

Frodeno entschied sich 2016, in Zukunft auf Fleisch zu verzichten: "Nachdem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, habe ich sofort die positiven Unterschiede feststellen können." Demnach sei unter anderem seine Verdauung besser geworden und er würde weniger Schlaf brauchen.

Frodeno: "Wir sollten uns mit dem Wohl der Tiere beschäftigen"

Als der Triathlet jedoch noch Fleisch konsumierte, habe er immer darauf geachtet, dass das Fleisch aus einer artgerechten Haltung komme, denn dem Olympiasieger ist das Wohl der Tiere sehr wichtig. "Wir sollten uns mit dem Wohl der Tiere beschäftigen. In Deutschland schaut ja auch jeder Autofahrer, was er für ein Motoröl in sein Auto kippt. Aber wo das Essen herkommt, interessiert nur die wenigsten", erklärte er.

So sei das ganze Industriefleisch, was viele Leute essen, mit Hormonen vollgepumpt und unter extremen Stress für die Tiere produziert worden. Außerdem sei die Botschaft, dass "man Fleisch zum Leben braucht, reines Marketing", so der 38-Jährige.

Er fügte hinzu: "Man muss ganz klar sagen, dass das Fleisch, welches uns im Supermarkt hinterhergeschmissen wird, die Kriterien von gutem Fleisch nicht erfüllt." Dementsprechend sei dieses Fleisch auch nicht gesund und vollwertig. Seiner Meinung nach müssten sich die Menschen mehr mit dem ganzen Prozess dahinter auseinandersetzen.

Für Frodeno selbst spielt das Thema Ernährung schon immer eine wichtige Rolle. Der 38-Jährige zählt zur absoluten Weltspitze und ist sich sicher: "Ein Teil meiner Leistungsfähigkeit schreibe ich der guten Ernährung zu."

(mit SID)

