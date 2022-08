Jan Frodeno drückte auf Aufnahme und humpelte ins Bild. An einem Arm die Infusion, am anderen eine Gehhilfe, das Gesicht war schmerzverzerrt. Ein eigentlich harmloser Sturz hat den deutschen Ausnahme-Triathleten auf dem Weg nach Hawaii gestoppt, auch die zweite Ironman-WM in diesem Jahr wird ohne den früheren Weltmeister stattfinden - der endgültige Abschied rückt näher.

Der Rad-Unfall in der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt im Inselparadies (8. Oktober) besiegelte "knifflige Monate", in denen Frodeno unter Achillessehnenproblemen litt, und "beendete meine Kona-Träume für 2022". Nach den wegen der Corona-Pandemie in den Mai und nach St. George/Utah verlegten Titelkämpfen verpasst der 40-Jährige damit auch die Rückkehr nach Hawaii.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein. "Pause, Reset drücken und neu anfangen": So lautet Frodenos Plan für seine "finalen 14 Monate" als Profi-Triathlet. Zunächst muss sein Körper jedoch heilen, die Schürfwunde an der Hüfte entzündete sich, am Donnerstag lag Frodeno daher zum ersten Mal unter dem Messer, "zwei bis fünf Operationen" bei Mannschaftsarzt Casper Grimm stehen noch an.

Den Neuaufbau geht Frodeno nach eigener Aussage mit ungebrochener Energie an. Er brenne noch immer für den Sport, den er "noch zu sehr liebe", um sofort Schluss zu machen.

Ein letztes Ziel von Frodeno

Ein letztes Ziel verfolgt Frodeno noch: Das Karriereende auf dem Höhepunkt, möglichst 2023 auf Hawaii, möglichst mit seinem vierten WM-Titel nach 2015, 2016 und 2019. Möglichst im direkten Duell mit dem neuen Dominator, Kristian Blummenfelt aus Norwegen.

Der hatte nach Gold über die olympische Distanz in Tokio auch in den USA die Ironman-WM gewonnen und steht mit 28 Jahren wohl noch vor seiner besten Zeit auf der Langdistanz. Frodeno befindet sich dagegen auf der Zielgeraden. Er wolle nicht "der nächste alte Mann sein, der nicht den Absprung findet", sagte er in seiner Videobotschaft bei Instagram.

(SID)

