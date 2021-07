Triathlon

Olympia 2021: Deutsche Staffel verpasst Medaille in Tokio beim ersten olympischen Mixed-Triathlon - die Highlights

Das deutsche Triathlon-Quartett um Laura Lindemann hat bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel eine Medaille verpasst. Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag kamen am Samstagmorgen in Tokio auf Platz sechs. Gold ging nach 1:23,41 Stunden im Supersprint-Format an Großbritannien vor den USA (+0:14 Sekunden) und Weltmeister Frankreich (+0:23).

00:05:04, vor einer Stunde