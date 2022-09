Triathlon

PTO Tour: "Erwarten Sie das Unerwartete beim Countdown nach Dallas"

US OPEN - Am 17. und 18. September finden in Dallas die US Open im Triathlon im Rahmen der PTO-Tour statt. Die besten Triathletinnen und Triathleten treffen sich deshalb in Texas zu einem außergewöhnlichen Event. Vor allem das Feld der Damen ist erlesen besetzt. Verpassen Sie nichts. Bei Eurosport sind Sie bei der PTO Tour in Dallas live mit von der Partie.

00:01:00, Update 16/09/2022 um 21:34 Uhr