Triathlon

PTO US Open: Ashleigh Gentle gewinnt nach fulminanter Aufholjagd vor Taylor Knibb - der Zieleinlauf im Video

Ashleigh Gentle hat am Samstag in Dallas die PTO US Open gewonnen. Die Australierin setzte sich nach einer fulminanten Aufholjagd vor Taylor Knibb und Lucy Charles-Barclay durch. Der Zieleinlauf im Video.

00:02:58, Update 17/09/2022 um 21:34 Uhr