Lena Meißner (Neubrandenburg) wurde Siebte, Nina Eim (Potsdam) Zehnte.

Bei den Para-Triathleten holte Tokio-Champion Martin Schulz (Leipzig) die Goldmedaille.

Der 31-Jährige fing wie bei seinem Triumph in Japan den lange führenden Briten George Peasgood auf der Laufstrecke ab und holte in 59:05 Minuten seinen neunten EM-Titel in Serie.

(SID)

