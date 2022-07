Triathlon

Triathlon: Gustav Iden rettet Sieg bei Canadian Open vor Landsmann Kristian Blummenfelt ins Ziel

In einem dramatischen Rennen holt sich Gustav Iden bei den Canadian Open in einer Zeit von 3:10:47 Stunden den Sieg. Nach zwei Kilometern Schwimmen, 80 Kilometern Radfahren und 18 Kilometern Laufen rettet der Norweger den Triumph in Edmonton mit 26 Sekunden vor Landsmann Kristian Blummenfelt ins Ziel.

00:01:31, vor 30 Minuten