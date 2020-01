Deutschland scheitert an der Türkei, Teilnehmerfeld bei Olympia komplett

Das Team unterlag im Endspiel des hochkarätig besetzten europäischen Qualifikationsturnier in Apeldoorn der Türkei mit 3:0.

Im Halbfinale schlug die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski Gastgeber und Top-Favorit Niederlande mit 3:0. Im zweiten Semifinale gewannen die Türkinnen einen Fünfsatzkrimi gegen die starke polnische Mannschaft und wehrten dabei fünf Matchbälle ab.

Erwartungsgemäß ging das Olympiaticket im südamerikanischen Qualifikationsturnier an die Auswahl aus Argentinien. Im kolumbianischen Bogota, wo vier Teams im Duell jeder gegen jeden gegeneinander antraten, gewannen die Argentinierinnen alle vier Spiele. Nur gegen Kolumbien musste das Team dabei einen Satz abgeben.

Auch in Nordamerika setzte sich beim Turnier in Santo Domingo mit der Dominikanischen Republik der Favorit durch. Die Auswahl hatte dabei ausgerechnet im Auftaktspiel gegen den größten Außenseiter Mexiko die meisten Schwierigkeiten, entschied das Match aber noch in fünf Sätzen für sich. Es folgten klare Erfolge gegen Kanada und Puerto Rico.

In Yaoundé (Kamerun) standen sich fünf Mannschaften im afrikanischen Ausscheidungsturnier gegenüber. Als entscheidendes Match entpuppte sich die Partie zwischen den Gastgebern und Kenia, die beide alle anderen Spiele für sich entschieden. Das Match ging in den fünften Satz, in dem Kenia schließlich mit 15:11 das bessere Ende für sich hatte.

Beim asiatischen Qualifikationsturnier in Nakhon Ratchasima in Thailand ging Südkorea klar favorisiert an den Start und wurde dieser Rolle gerecht. Die Mannschaft gab während des gesamten Wettbewerbs nur einen einzigen Satz ab und schaffte damit den Sprung zu den Sommerspielen nach Japan.

Das Teilnehmerfeld im Volleyball in Tokio ist damit komplett. Bei den Frauen gehen Japan, Serbien, China, die USA, Brasilien, Russland, Kenia, Argentinien, Südkorea, die Türkei und die Dominikanische Republik an den Start. Bei den Männern kämpfen Japan, Brasilien, die USA, Italien, Polen, Russland, Argentinien, Frankreich, Iran, Tunesien, Venezuela und Kanada im Juli und August um die Medaillen.