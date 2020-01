Dabei soll unter anderem aber der angeschlagene Starspieler Georg Grozer geschont werden, dessen rechte Wade beim 3:0-Sieg am Montag gegen Belgien in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das deutsche Team hatte bereits zum Auftakt 3:0 gegen Tschechien gewonnen.

Die Halbfinals finden am Donnerstag statt. Das Finale um das Olympia-Ticket steigt am Freitag. In der Gruppe B spielen Europameister Serbien, Frankreich, Bulgarien und die Niederlande gegeneinander. Nur eine Mannschaft darf zu den Sommerspielen nach Japan reisen.

(SID)