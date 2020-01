Nur der Sieger des Achter-Turniers darf bei den Sommerspielen (24. Juli bis 9. August) teilnehmen. Zuletzt hatte sich eine Frauen-Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) 2004 für Olympia qualifiziert.

Der DVV hat nur noch durch sein Frauen-Team die Chance, in der japanischen Hauptstadt vertreten zu sein. Die Männer von Bundestrainer Andrea Giani hatten am Freitag ihr Tokio-Ticket beim 0:3 gegen Frankreich im Endspiel des Quali-Turniers in Berlin verspielt.

