Seit wann gibt es Volleyball bei Olympischen Spielen?

Volleyball ist seit 1964 fester Bestandteil der Spiele. Damals feierte die Sportart in der diesjährigen Gastgeberstadt Tokio Premiere. Die japanische Frauenmannschaft sicherte sich damals die Goldmedaille vor heimischem Publikum. Bei den Männern gewann die Sowjetunion.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Zwei. Eine beim Männer- und eine beim Frauenturnier. Es treten jeweils zwölf Mannschaften an.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Keine. Beide Nationalteams haben das Olympia-Ticket im letzten Spiel des jeweiligen Qualifikationsturniers im Januar verpasst. Die Frauen unterlagen im niederländischen Apeldoorn im Finale der Türkei, die Männer scheiterten im Endspiel in Berlin an Frankreich. Schon 2016 in Rio waren die deutschen Volleyballer nicht dabei.

Wer sind die Topfavoriten?

Aktuell gehören die beiden Rio-Olympiasieger Brasilien (Männer) und China (Frauen) zu den besten Mannschaften der Welt. Jedoch ist bei den Frauen auch mit dem Weltranglistenersten USA oder Weltmeister Serbien zu rechnen. Einer der größten Konkurrenten bei den Männern dürfte Weltmeister Polen sein.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Die Männer starten am 24. Juli und kämpfen am 7. August um die Medaillen. Die Frauen schlagen ab dem 25. Juli auf, um Gold, Silber und Bronze geht es am 8. August.

