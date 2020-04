Trotz Olympia-Verschiebung: Teams bleiben qualifiziert

IOC-Präsident Thomas Bach bestätigte, dass trotz der Verschiebung der Spiele um ein Jahr auf den 23. Juli 2021 alle bereits erzielten Qualifikationen ihre Gültigkeit behalten.

Für Volleyball bedeutet das, dass sich nichts an den Starterfeldern für das Hallenturnier ändert. Japan, Brasilien, die USA, Italien, Polen, Russland, Argentinien, Frankreich, der Iran, Tunesien, Venezuela und Kanada werden bei den Herren an den Start gehen. Bei den Damen treten Japan, Serbien, China, die USA, Brasilien, Russland, Italien, Kenia, Argentinien, Südkorea, die Türkei und die Dominikanische Republik an.

Wahrscheinlich dürfte auch die Gruppeneinteilung bei den Spielen die gleiche bleiben. Die Gruppen wurden nicht ausgelost, sondern anhand der Weltranglistenpositionen zum Ende der Qualifikationsperiode zugeteilt. Auch wenn nun, sofern die Coronapandemie es zulassen sollte, nun weitere für die Weltrangliste gültigen Wettbewerbe vor Beginn der Sommerspiele stattfinden, dürfte sich daran nichts ändern.

Demnach treffen bei den Männern in der Gruppe A Japan, Polan, Italien, Kanada, der Iran und Venezuela aufeinander. In der Gruppe B befinden sich Brasilien, USA, Russland, Argentinien, Frankreich und Tunesien.

Bei den Frauen spielen in Gruppe A Japan, Serbien, Brasilien, Südkorea, die Dominikanische Republik und Kenia gegeneinander. In der Gruppe B sind es China, die USA, Russland, Italien, Argentinien und die Türkei.

Noch unklar ist, wie es im Beach-Volleyball weitergeht. Bislang sind pro Geschlecht insgesamt nur drei von jeweils 24 Teams bereits für Tokio qualifiziert, eins über die Weltmeisterschaft und zwei über ein Qualifikationsturnier. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass die bisher erspielten Punkte erhalten bleiben, der Stichtag über die Weltrangliste aber einfach nach hinten verschoben wird.

Für die dann so gut wie sicher qualifizierten Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler hat die Verschiebung auch etwas Positives. Wickler verletzte sich vergangenen Herbst und musste mehrere Wochen mit dem Training aussetzen. Der befürchtete Trainingsrückstand vor Olympia könnte nun wegfallen.