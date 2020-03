Volleyball Nations League auf den Herbst verschoben

Das Turnier findet nun nach den für den 24. Juli geplanten Olympischen Sommerspielen in Tokio statt. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest und hängt auch von der weiteren Entwicklung der Situation ab.

Auch im Beach-Volleyball-Kalender gibt es einschneidende Veränderungen. Zahlreiche Turniere bis einschließlich Ende April wurden abgesagt oder verschoben. Die FIVB prüft derzeit, kleineren Turnieren einen größeren Status zu geben, damit die Sportler wertvolle Punkte im Kampf um die Olympia-Qualifikation sammeln können, sofern im Frühsommer an einen regulären Ablauf des Geschehens zu denken ist.

Die Nations League der Männer sollte eigentlich am 22. Mai beginnen, das Finale sollte am 5. Juli in Anaheim (USA) ausgetragen werden. Das Turnier der Frauen war vom 19. Mai bis ebenfalls zum 5. Juli geplant. Beide deutsche Teams sind qualifiziert.

Der Weltverband betonte, in engem Austausch mit „allen nationalen Verbänden und internationalen Autoritäten“ zu stehen. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Athleten, Offiziellen und Fans ist höchste Priorität der FIVB, und diese Vorsichtsmaßnahme wird im besten Interesse aller Beteiligten durchgeführt“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.

Die FIVB ergänzte zudem, sowohl mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als auch der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO) in regelmäßigem Kontakt zu stehen, um alle über die aktuellen medizinischen Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten.