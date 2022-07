Volleyball

Zwei italienische Volleyball-Stars haben eine Fairtrade-Initiative in der Republik Kongo gestartet - Mode und Textilien von Brodo di Becchi begeistern die Fans! Luca Vettori und Matteo Piano holten bei Olymoia in Rio 2016 Silber - und starteten dann ihr Projekt in Afrika, um mit fair produzieter Mode aus Bio-Baumwolle die Gemeinschat vor Ort zu unterstützen.

