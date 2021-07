Welche Deutschen sind qualifiziert?

Keine. Die Männer scheiterten beim Qualifikationsturnier in Rotterdam mit fünf Niederlagen in fünf Spielen deutlich. 1984 in Los Angeles noch mit Bronze dekoriert, ist die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zum dritten Mal in Folge nicht bei Olympia. Das Aus der Frauen, die sich noch nie qualifiziert haben, kam nicht überraschend.

Wer sind die Topfavoriten?

Die Rollen bei den Männern sind nicht ganz so klar verteilt wie vor fünf Jahren in Rio, als der damalige Welt- und Europameister Serbien, gleichzeitig Sieger der Weltliga, Olympia-Gold gewann. Der aktuelle WM-Titelträger Italien, der EM-Sieger Ungarn, aber auch Spanien, bei beiden Wettbewerben Zweiter, zählen zu den Favoriten. Bei den Frauen hat das US-Team die besten Chancen - als Weltmeister, Weltligasieger und Rio-Gewinner.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Am 7. August wird das Frauen-Finale im Tatsumi-Wasserballstadion ausgetragen, tags drauf das Endspiel der Männer.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Zwei. Beim Männerturnier sind zwölf Mannschaften am Start, bei den Frauen kämpfen acht Teams um die Medaillen.

Seit wann gibt es Wasserball bei Olympischen Spielen?

Bereits 1900 in Paris wurde in einem Flutbecken der Seine das erste Olympia-Gold im Wasserball ausgespielt. Der Osborne Swimming Club Manchester gewann für Großbritannien das Finale gegen den Club de Natation de Bruxelles (Belgien) mit 7:2. Seit 1908 gehört Wasserball zum ständigen Olympia-Programm. Seit 2000 spielen auch die Frauen um olympische Medaillen.

Was noch zu sagen wäre:

"Der Olympiatraum hing an sehr hohen Bäumen, es hätte schon ein Wasserball-Wunder gebraucht." (Bundestrainer Hagen Stamm, der sich nach dem Quali-Aus endgültig verabschiedete)

