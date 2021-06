Wasserspringen

Olympia 2021 - Wasserspringen: Rekord-Europameister Hausding über seine Medaillenziele für Tokio

Patrick Hausding, Rekord-Europameister im Wasserspringen, hat für die Olympischen Spiele in Tokio große Ziele. Der Medaillensammler will auch in Japan jubeln.

