Wasserspringen

Olympia 2021: Tina Punzel und Lena Hentschel gewinnen Bronze im Synchronspringen

Team Deutschland hat bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die erste Medaille geholt. Im Synchronspringen vom 3m-Brett gewinnen Tina Punzel und Lena Hentschel mit einem spektakulären, fünften Versuch Bronze in der Damenkonkurrenz. Von Beginn des Wettkampfs an war das Duo hoch konzentriert. Die Geschichte der Medaille gibt es im Video.

00:04:17, vor einer Stunde