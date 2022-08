"Ich bin von Anfang an nicht richtig reingekommen. Dass ich mich noch auf Platz vier vorgekämpft habe, ist noch ein versöhnlicher Abschluss", sagte Punzel im "ZDF".

Für die Titelverteidigerin, die nach dem Rücktritt des Rekordeuropameisters Patrick Hausding in die Führungsrolle im deutschen Team geschlüpft ist, war es das vierte Finale in fünf Tagen.

Nach dem enttäuschenden fünften Platz im Teamspringen am Montag war sie am Mittwoch zusammen mit Lou Massenberg zu Mixed-Gold und am Donnerstag mit Hentschel zu Synchron-Gold vom 3-m-Brett gesprungen.

(SID)

