Die 24 Stundenvon Le Mans sind das bedeutendste Langstreckenrennen der Welt. Coronabedingt musste das Rennen vom Juni in den September verschoben werden. So wird Le Mans in diesem Jahr von Samstag, 19. September, 14:30 Uhr bis Sonntag, 20. September, 14:30 Uhr zum Nabel der Motorsportwelt. Eurosport übertragt die 88.Auflage des Rennens live im Free-TV bei Eurosport 1 und in voller Länge im Eurosport Player.