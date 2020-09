WEC

Le Mans: Das ist der neue Porsche RSR

Bei den 24h von Le Mans gehen in diesem Jahr zehn Fahrzeuge des neuen Porsche RSR an den Start. Es ist das Nachfolgermodell des Siegerautos von 2018 und des WEC-Champions 2019 in der GTE Pro Serie. So sieht der neue Bolide aus.

