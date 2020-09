WEC

Le Mans: Schauspieler Michael Fassbender tritt in große Fußstapfen

Hollywood-Star Michael Fassbender trat in diesem Jahr bei den 24h von Le Mans an. Damit trat der Deutsch-Ire in die berühmten Fußstapfen von Steve McQueen, Patrick Dempsey & Co. Am Ende reichte es nur für Rang 38, doch in den kommenden Jahren will der Schauspieler angreifen.

