WEC

24-Stunden von Le Mans: Laurent mit beinahe Crash in der Nacht

Der Franzose Thomas Laurent sorgte in der Nacht beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans für einen der Schrecken, als er sich gefährlich in einer Kurve drehte. Glücklicherweise traf der Wagen, der direkt hinter ihm fuhr, den jungen französischen Fahrer nicht. Laurent schlug mit seinem Alpine-Gibson A470 #36 auch nirgendwo an.

00:00:17, 641 angesehen, Gestern Am 08:24