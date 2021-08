WEC

Le Mans 2021 - Race to Le Mans: So wichtig sind die Reifen bei 24-Stunden-Rennen

Die Sendung Race to Le Mans gibt faszinierende Einblicke in die Strategie und das Teamwork bei Langstreckenrennen wie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans - zu sehen am 20. August 2021 um 10:00 Uhr bei Eurosport 2, sowie am 21. August 2021 um 10:45 Uhr bei Eurosport 1 - und wie immer auch online bei Eurosport mit Joyn+!

00:01:44, vor einer Stunde