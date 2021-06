Publiziert 17/06/2021 Am 13:11 GMT | Update 17/06/2021 Am 13:16 GMT

Hier können die Zuschauer:innen die Berichterstattung aller Läufe der FIA WEC einschließlich der Qualifyings über die Motorsportmarken und -kanäle des Discovery-Portfolios live und Abruf erleben.

Eurosport, die führende Multisport-Marke von Discovery, wird die 24 Stunden von Le Mans - das älteste Rennen im Motorsport - exklusiv auf seinen Kanälen und digitalen Plattformen in mehr als 50 Märkten in Europa* übertragen. Die exklusive Berichterstattung für US-Zuschauer übernimmt MotorTrend TV und die MotorTrend-App, während die Action in Kanada auf Velocity im TV und über die MotorTrend-App im Stream zu sehen sein wird.

Auch discovery+, Discoverys kürzlich gestarteter globaler Streaming-Dienst, wird das Rennen in den verfügbaren Märkten über Eurosport und MotorTrend TV zeigen.

Trojan Paillot, VP Rights Acquisitions and Syndication, Eurosport: "Die 24 Stunden von Le Mans sind eines der prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt und als geschichtsträchtiges Rennen ein wichtiger Teil unseres Angebots an Live-Motorsport für die Fans. Wir freuen uns, dass wir die besten Motorsport-Events bei Discovery mit unserer weitreichenden Expertise und unserer Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, weiterhin einem Millionenpublikum erlebbar machen und die Reichweite von Le Mans und der WEC so weiter ausbauen können."

Frédéric Lequien, CEO FIA WEC: "Es ist fantastisch, dass die WEC im Rahmen dieser neuen Vereinbarung mit Discovery in mehr als 100 Märkten und Territorien gezeigt wird. Da wir in den nächsten Jahren eine Reihe von globalen Herstellern in unserer neuen Hypercar-Kategorie begrüßen werden, ist es wichtig, eine erhöhte Sichtbarkeit zu haben, und wir sind zuversichtlich, dass wir dies durch das vielfältige Portfolio an Motorsportmarken und -kanälen von Discovery erreichen können."

Kristensen bleibt Experte

Discovery kann für die Berichterstattung über die 24 Stunden von Le Mans außerdem weiter auf die weltbesten Motorsportexperten zurückgreifen. Der neunmalige Rekordchampion Tom Kristensen wird auch in der Saison 2021 als Experte für Eurosport tätig sein und die Zuschauer in die Action eintauchen lassen.

Das umfangreiche Motorsport-Portfolio von Discovery bietet Berichterstattung von den größten Meisterschaften und Rennen weltweit - und damit Motorsport für jeden Geschmack. Neben der Beteiligung von Discovery an der Formel E bringt Eurosport Events seine weitreichende Expertise bei der Organisation und Promotion von Motorsport-Serien auf zwei und vier Rädern ein - darunter die FIA European Rally Championship (ERC), die FIA World Tour Car Championship (WTCR), die FIM Endurance World Championship (EWC) und die PURE ETCR (FIA eTouring Car World Cup ab 2022).

Die 89. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans wird am 21. und 22. August ausgetragen.

