WEC

"Kampf gegen die Geschichte": Diese beeindruckenden Frauen sorgen im Motorsport für Furore

Der Motorsport war lange Zeit eine Männer-Domäne. Mittlerweile schicken sich aber auch etliche Frauen an, in diesem Sport erfolgreich zu sein. Die beeindruckende Dokumentation "Wheels and Heels" seht Ihr im Eurosport Player.

00:03:13, vor 34 Minuten