Bereits der Start war sehr eregnisreich und chaotisch. Nachdem aufgrund von nassen Bedingungen zunächst drei Einführungsrunden gefahren wurde, krachte es dann direkt in der ersten freigegebenen Runde schon nach wenigen Sekunden. In der Dunlop-Schikane räumte der Glickenhaus #708 mit Olivier Pla am Steuer räumte Sebastien Buemi im Toyota #8 ab. Beide konnten aber weitermachen. Plea kassierte berechtigterweise eine Strafe.

Auch im weiteren Rennverlauf blieb es mitunter chaotisch. Nach gut 5:30 Stunden Rennzeit hatte dann Sophia Flörsch in ihrem Richard-Mille-Racing-Team-LMP2 #1 bei einsetzendem Regen gleich doppelt Pech.

Zunächst wurde die 20-Jährige von einem anderen Auto ohne eigenes Verschulden abgeräumt. Nach der Kollision stand sie quer auf der Strecke und versuchte, das Auto zurückzusetzen und wieder anzufahren.

24h von Le Mans Dem Le-Mans-Fluch zum Trotz: Toyota #7 will groß auftrumpfen VOR 13 STUNDEN

Doch ihr Bolide wollte nicht mehr richtig anspringen und rollte nur leicht. Dabei wurde sie jedoch vom Racing Team India #74 übersehen und heftig hinten am Heck getroffen. Damit war ihr Auto wohl endgültig kaputt. Wenig später musste sie das Rennen aufgeben. Ihr LMP2-Bolide wurde abgeschleppt.

Beim Zurücksetzen: Flörsch wird von LMP2-Boliden komplett übersehen

Zuvor war es noch zu einer kuriosen Szene gekommen: Da der Funk offenbar nicht funktionierte, telefonierte Flörsch aus dem Auto heraus via Handy mit dem Team, um Instruktionen zu erhalten. Doch auch dieser ungewöhnliche Kommunikationsweg brachte letztlich keine Hilfe.

"Unglaublich!" Glickenhaus räumt Toyota direkt nach dem Start ab

24-Stunden-Rennen von Le Mans: Kubica-Team führt in der LMP2

So war das Rennen für das Frauen-Team um Flörsch, Beitske Visser und Tatiana Calderon bereits kurz vor der endgültigen Dunkelheit beendet.

Nach 97 Runden führte in der LMP2 der WRT-Oreca #41 (Robert Kubica/Louis Deletraz/Yifei Ye) vor dem zweiten WRT-Oreca #31 (Robin Frijns/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg). Auf Rang drei folgte der United-Autosports-Oreca #22 (Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Fabio Scherer) mit Scherer am Steuer.

Kuriose Szene: Flörsch telefoniert nach Crash im Auto mit dem Handy

24-Stunden-Rennen von Le Mans: Ferrari in der GTEPro und der GTEAm an der Spitze

In der GTEPro-Klasse lag der AF-Corse-Ferrari #51 (James Calado/Alessandro Pier Guidi/Come Ledogar) an der Spitze. Dahinter folgte die Chevrolet-Corvette #63 (AntonioGarcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg) und zweite AF-Corse-Ferrari #52 (Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird).

De Vries fordert Kubica: Packendes Duell in der LMP2

In der vierten Klasse, der GTEAm, führte ebenfalls ein Ferrari. Der AF-Corse-Ferrari #83 (Francois Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera) lag auf Kurs Richtung Klassensieg.

Eurosport überträgt die 24 Stunden von Le Mans in voller Länge noch bis Sonntag, 22. August 16:00 Uhr im Free-TV bei Eurosport 1 und ohne Unterbrechung im Livestream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Das könnte Dich auch interessieren: Gegen den Fluch: Kubica greift bei 24 Stunden von Le Mans an

Alonso historisch: Erster Formel-1-Bolide in Le Mans

24h von Le Mans Kobayashi nach Pole-Traumzeit: "Dann müssen wir Hypercars abschaffen" GESTERN AM 19:44