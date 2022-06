WEC

24 Stunden von Le Mans 2022: Owen fliegt wegen Rast schon vor der ersten Kurve bei Start-Crash ab

Start-Crash an der Spitze der LMP2-Kategorie bei den 24 Stunden von Le Mans! René Rast (WRT) fährt Will Owen (United Autosports USA) an, der prompt links von der Strecke abkommt. Der Deutsche bekommt dafür eine Ein-Minuten-Strafe aufgebrummt, die er später in der Boxengasse absitzen muss.

00:01:35, vor 11 Minuten