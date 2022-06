WEC

Le Mans 2022 - Michael Fassbender zum Dritten: Hollywood-Star gräbt sich in den Kies

Nach einem Crash im Qualifying und einem Unfall kurz vor Mitternacht gräbt sich Schauspieler Michael Fassbender in seinem Porsche 911 RSR-19 bei den 24 Stunden von Le Mans nach einem Dreher in den Kies ein. Sein Team Proton Competition weist ihn an, Ruhe zu bewahren, die Räder nicht durchdrehen zu lassen und auf Hilfe durch den Kran zu warten - eine unangenehme Situation für den Hollywood-Star.

