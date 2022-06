WEC

Le Mans 2022: Crewmitglieder legen während des Langstrecken-Klassikers an der Jota-Box eine spontane Tanzeinlage hin

Da kann einem schon zum Tanzen zu Mute sein: Der Jota #38 liegt in der LMP2-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans 2022 deutlich in Führung. Die Crewmitglieder legen eine spontane Tanzeinlage in der Box ein. Hier gibt es die Szene im Video.

